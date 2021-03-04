NVIDIA и Mercedes-Benz смогут зарабатывать по $10 000 с машины на ПО
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятии Morgan Stanley коснулась перспектив сотрудничества с Mercedes-Benz и другими автопроизводителями. Один лишь этот немецкий производитель продаёт ежегодно по два миллиона машин, а соглашение с NVIDIA охватывает весь спектр моделей марки.
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По словам Колетт Кресс, если ориентироваться на структуру доходов Tesla, то в среднем с автомобиля Mercedes-Benz и NVIDIA смогут получать до $10 000 только за программное обеспечение, распределяя эту выручку между собой. Программное обеспечение будет непрерывно обновляться на протяжении всего периода эксплуатации машины, это обеспечит NVIDIA многомиллиардной выручкой в будущем. Правда, чтобы этот процесс стал заметен, придётся подождать ещё не менее двух лет, поскольку пока рынок находится в зачаточном состоянии.
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