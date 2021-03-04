Дебют NVIDIA Ampere увеличил объёмы продаж видеокарт на 40%
Финансовый директор NVIDIA Колет Кресс (Colette Kress) с начала недели успела принять участие в двух виртуальных конференциях для инвесторов, и на мероприятии Morgan Stanley она уже оперировала данными, которые нашли отображение в мартовской редакции презентации для инвесторов.
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Во-первых, руководство NVIDIA оценивает численность настольных систем на базе графических процессоров GeForce примерно в 200 млн штук, из них только 15% относится к серии RTX с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне. Поскольку последняя неминуемо будет внедрена в большинстве будущих игр, у пользовательской базы сформировался большой отложенный спрос на графические решения семейства GeForce RTX. Кстати, в сегменте игровых ноутбуков пользовательская база GeForce достигает 50 млн устройств, там потенциал модернизации ещё больше.
Как пояснила финансовый директор NVIDIA, за первый полный квартал присутствия GeForce RTX 30 на рынке объёмы продаж видеокарт выросли последовательно на 40%. При этом наблюдался дефицит видеокарт, да и дебютировавшие первыми видеокарты семейства нельзя отнести к дешёвым и доступным. Это позволяет руководству NVIDIA надеяться, что с появлением на рынке GeForce RTX 3060 армия владельцев решений с архитектурой Ampere будет расти ещё активнее.
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