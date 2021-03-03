Дефицит чипов вполне может продлиться до следующего года
Некоторые автопроизводители на недавних отчётных мероприятиях были настроены достаточно оптимистично, рассчитывая к лету полностью преодолеть последствия дефицита полупроводниковых компонентов. Не все участники рынка микроэлектроники разделяют эту точку зрения, как поясняет Bloomberg. Например, поставляющая ЖК-панели компания Innolux убеждена, что дефицит полупроводниковых компонентов не удастся победить до первой половины 2022 года включительно.
реклама
реклама
По некоторым позициям выполнения заказов приходится ждать по 11 месяцев, как уточняет Innolux. Контрактные производители не торопятся расширять выпуск чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм. За полупроводниковые компоненты начинают сражаться автопроизводители и компании, причастные к выпуску смартфонов с поддержкой сетей 5G. Ситуация с доступностью некоторых чипов продолжает ухудшаться. Непосредственно спрос на ЖК-панели, которые поставляет Innolux, превышает предложение примерно на 5%. До конца текущего года баланс вряд ли будет восстановлен.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила