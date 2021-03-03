Некоторые автопроизводители на недавних отчётных мероприятиях были настроены достаточно оптимистично, рассчитывая к лету полностью преодолеть последствия дефицита полупроводниковых компонентов. Не все участники рынка микроэлектроники разделяют эту точку зрения, как поясняет Bloomberg. Например, поставляющая ЖК-панели компания Innolux убеждена, что дефицит полупроводниковых компонентов не удастся победить до первой половины 2022 года включительно.

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Источник изображения: TSMC

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По некоторым позициям выполнения заказов приходится ждать по 11 месяцев, как уточняет Innolux. Контрактные производители не торопятся расширять выпуск чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм. За полупроводниковые компоненты начинают сражаться автопроизводители и компании, причастные к выпуску смартфонов с поддержкой сетей 5G. Ситуация с доступностью некоторых чипов продолжает ухудшаться. Непосредственно спрос на ЖК-панели, которые поставляет Innolux, превышает предложение примерно на 5%. До конца текущего года баланс вряд ли будет восстановлен.