Некогда обслуживавшая преимущественно AMD, теперь компания GlobalFoundries может похвастать более широким кругом клиентов, но с её конвейера не сходят компоненты, выпускаемые по технологическим нормам менее 12 нм. Как сообщает Reuters, возникший в автомобильной отрасли дефицит чипов позволил компании проявить инициативу, и теперь она готова совместно с крупными клиентами профинансировать расширение производственных мощностей.

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Источник изображения: Business Facilities Magazine

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Сумма в $1,4 млрд будет почти равномерно распределена между предприятиями в США, Германии и Сингапуре. Уже с 2022 года компания сможет увеличить объёмы производства на 20%, а в этом году прирост составит 13%. Клиенты GlobalFoundries выделят примерно треть средств, необходимых для расширения производства. Компания также задумалась о строительстве нового предприятия в штате Нью-Йорк, но окончательное решение будет зависеть от готовности американских властей оказать ей материальную поддержку.

Пандемия, по словам представителей GlobalFoundries, дала сильный толчок развитию микроэлектронной промышленности. Изменения, на которые в других условиях ушло бы десять лет, произошли за один год. Теперь спрос на полупроводниковые компоненты в последующие пять лет будет расти в среднем на 10% ежегодно, как считает этот контрактный производитель. Ранее ожидалось, что темпы прироста не превысят пяти процентов.