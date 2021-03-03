На мероприятии Morgan Stanley технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) рассказал о сотрудничестве со стратегическим партнёром в лице TSMC в сфере освоения новых литографических технологий. По его словам, литографическая технология является фактором, обеспечивающим своевременный выход новых продуктов AMD, а потому тесное взаимодействие с TSMC является важным условием успешности бизнеса компании.

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Источник изображения: AMD

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Процессоры для смартфонов осваивают новые техпроцессы по отдельному графику, как подчеркнул технический директор AMD. Компания принимает на вооружение новые техпроцессы только после достижения ими определённой степени зрелости. На использование 7-нм технологии уже перешли настольные центральные и графические процессоры, скоро это сделают и серверные. Данный техпроцесс позволил компании удвоить количество вычислительных ядер без изменения теплопакета. Компания готовится предложить в следующем году свои первые 5-нм процессоры, относящиеся к семейству EPYC (Genoa) с архитектурой Zen 4.

Самым интересным комментарием Марка Пейпермастера было лаконичное упоминание о большой продолжительности жизненного цикла 7-нм техпроцесса. Он пояснил, что у TSMC имеется производная форма данного техпроцесса, которая условно обозначается как 6 нм. По словам Марка, 7-нм технология ещё таит в себе большой потенциал. И хотя об этом не было сказано прямо, подобные комментарии позволяют предположить, что графические процессоры с архитектурами RDNA 3 и CDNA 2 компания будет производить силами TSMC именно с применением 6-нм технологии. Этим можно объяснить стойкое нежелание AMD раскрывать числовые параметры того самого «Advanced Node» на своих презентациях. О принадлежности EPYC семейства Genoa к категории 5-нм продуктов компания говорит без стеснения.