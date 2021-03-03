Процессорам EPYC поколения Rome суждено было стать конкурентами Intel Ice Lake
На мероприятии Morgan Stanley технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) неоднократно заметил, что анонс 7-нм процессоров EPYC семейства Milan запланирован на текущий месяц. Отвечая на вопрос о потенциальном конкуренте 10-нм процессоров Intel Ice Lake-SP, представитель AMD не стал кривить душой, и признался, что первоначальные планы компании подразумевали противостояние процессоров Rome и Ice Lake, но по факту AMD успевает вывести на рынок и третье поколение EPYC с условным обозначением Milan.
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Вполне ожидаемо, по словам Пейпермастера, что быстродействие процессоров Milan вырастет относительно Rome. Процессоры EPYC второго и третьего поколений будут сосуществовать на рынке, их можно устанавливать в одни и те же материнские платы. Как отмечает технический директор, AMD не прогнозирует свои действия, исходя из ожиданий неудач конкурента. Напротив, компания исходит из предположения, что конкуренция будет очень сильной. Даже если соперник в чём-то споткнулся, он неизбежно вернётся, а потому AMD в свои перспективные планы вносит изменения очень агрессивно.
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