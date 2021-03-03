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AMD обещает выпустить процессоры с архитектурой Zen 4 в следующем году

Они будут производиться по 5-нм технологии, как известно.
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Компания NVIDIA не была единственным игроком рынка, направившим своего представителя в марте на разного рода отраслевые конференции – благо, сейчас они проходят в онлайн-формате, поэтому приглашённым лицам нужно лишь вовремя подключиться к видеоконференции, чтобы ответить на вопросы ведущего. Интересы AMD на мероприятии Morgan Stanley представлял технический директор Марк Пейпермастер (Mark Papermaster).

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Источник изображения: AMD

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Когда речь зашла о будущих процессорных архитектурах, он заявил, что разработка Zen 4 сейчас находится в завершающей стадии, а Zen 5 уже находится в стадии разработки общей концепции. Серверные процессоры EPYC четвёртого поколения с архитектурой Zen 4, по словам представителя AMD, должны появиться на рынке в 2022 году. Как известно, они будут выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC.

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