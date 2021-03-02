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Intel подтверждает, что процессоры Rocket Lake не должны поступать в продажу до 30 марта

Немецкий прецедент не является закономерностью.
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Один популярный в Германии интернет-магазин недавно начал досрочные продажи процессоров Intel Core i7-11700K, после чего те стали героями импровизированных пользовательских обзоров, а в отдельных случаях даже были выставлены на аукцион с возможностью поставки за пределы Германии. Представитель популярного немецкого ресурса HardwareLUXX обсудил ситуацию с сотрудником Intel, пожелавшим сохранить анонимность, и выяснил, что старт продаж Rocket Lake указанным немецким интернет-магазином не был санкционирован компанией.

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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling, HardwareLUXX

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По сути, в официальных планах Intel ничего не изменилось – в продажу процессоры семейства Rocket Lake-S имеют право поступить не ранее 30 марта текущего года. Прецедент с досрочным началом продаж сейчас расследуется. Скорее всего, сейчас к провинившимся дистрибьюторам будут применены штрафные санкции.

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Alex Ivanov
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Твои псевдо патриотичные высеры читать без слез невозможно, глаза режет )) Так что их остается только пролистывать... Бред на бреде и пованивает...
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Lamerusha Lat
13:29
Ну я же вижу ЧТО пишу.
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DeadMamonth
13:29
Ты конечно загнул про интерфейсы, за кетай не скажу, но те же М-аудио, Ему, Еси, Аудиотрак в плане звука насилуют любые мультимедиа, кроме разве что топовых решений, которые +- дотягиваются по качеств...
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
Bare_Metal
13:29
Процессоры Rocket Lake вообще не должны поступать в продажу, они никому не нужны.
Intel подтверждает, что процессоры Rocket Lake не должны поступать в продажу до 30 марта
Renegade1979
13:28
А зачем тебе воспринимать, ты должен не воспринимать, а платить ДАНЬ, Великому Князю Киевському (мокша болотная!)
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Bare_Metal
13:28
Гнать то нельзя теперь. Зачем нужен интел?
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Antichrist
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А ты что, никогда не промазываешь?
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N1ghtwish
13:26
"Базовая гарантия Intel не покрывает случаи выхода CPU из строя, произошедшие из-за оверклокинга. К тому же, компания неоднократно заявляла, что разгон любых CPU приводит к аннулированию гарантии." Пу...
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