Один популярный в Германии интернет-магазин недавно начал досрочные продажи процессоров Intel Core i7-11700K, после чего те стали героями импровизированных пользовательских обзоров, а в отдельных случаях даже были выставлены на аукцион с возможностью поставки за пределы Германии. Представитель популярного немецкого ресурса HardwareLUXX обсудил ситуацию с сотрудником Intel, пожелавшим сохранить анонимность, и выяснил, что старт продаж Rocket Lake указанным немецким интернет-магазином не был санкционирован компанией.

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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling, HardwareLUXX

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По сути, в официальных планах Intel ничего не изменилось – в продажу процессоры семейства Rocket Lake-S имеют право поступить не ранее 30 марта текущего года. Прецедент с досрочным началом продаж сейчас расследуется. Скорее всего, сейчас к провинившимся дистрибьюторам будут применены штрафные санкции.