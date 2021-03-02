Intel подтверждает, что процессоры Rocket Lake не должны поступать в продажу до 30 марта
Один популярный в Германии интернет-магазин недавно начал досрочные продажи процессоров Intel Core i7-11700K, после чего те стали героями импровизированных пользовательских обзоров, а в отдельных случаях даже были выставлены на аукцион с возможностью поставки за пределы Германии. Представитель популярного немецкого ресурса HardwareLUXX обсудил ситуацию с сотрудником Intel, пожелавшим сохранить анонимность, и выяснил, что старт продаж Rocket Lake указанным немецким интернет-магазином не был санкционирован компанией.
реклама
реклама
По сути, в официальных планах Intel ничего не изменилось – в продажу процессоры семейства Rocket Lake-S имеют право поступить не ранее 30 марта текущего года. Прецедент с досрочным началом продаж сейчас расследуется. Скорее всего, сейчас к провинившимся дистрибьюторам будут применены штрафные санкции.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила