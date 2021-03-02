Подробный анализ стенограммы выступления финансового директора NVIDIA на конференции Raymond James позволяет нам начать цикл публикаций, содержание которых в дальнейшем будет переосмыслено блогерами и вернётся на страницы сайта уже в искажённом варианте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Начать хотелось бы с заявления Колетт Кресс (Colette Kress) о популярности семейства GeForce RTX 30. Как известно, компания до сих пор не может удовлетворить спрос на игровые видеокарты этой серии. Новейшим её представителем является GeForce RTX 3060, но финансовый директор NVIDIA даёт понять, что в составе серии GeForce RTX 30 продолжат появляться новинки. Первая партия GeForce RTX 3060, по словам Колетт Кресс, была распродана за считаные часы. На покупку видеокарт с архитектурой Ampere любитель игр может потратить меньше денег, чем на новую игровую консоль, как утверждает представитель компании.

Вообще, при обсуждении планов по выпуску новых видеокарт финансовый директор NVIDIA сделала важную оговорку. По её словам, именно сотрудничество с TSMC позволит компании до конца года снабжать рынок игровыми графическими процессорами с архитектурой Turing, которые будут использоваться для создания видеокарт стоимостью до $300. Складывается впечатление, что «граница водораздела» между Ampere и Turing будет проходить как раз по GeForce RTX 3060 или чуть ниже, ведь эта видеокарта в идеальном масштабе рекомендованных цен должна предлагаться за $329. Таким образом, если в серии GeForce RTX 30 и продолжат появляться новые модели, то они будут либо не дешевле $300, либо получены переименованием из носителей архитектуры Turing.