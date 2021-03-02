Синим пламенем: Intel лишит оверклокеров платной защиты от повреждения процессоров
Условия стандартной гарантии на процессоры Intel не покрывают случаи их выхода из строя в результате разгона. Для любителей оверклокинга компания несколько лет назад разработала своего рода страховую программу по имени Performance Tuning Protection Plan, которая за взнос в размере от $20 до $30 позволяла однократно обменять пострадавший от разгона процессор со свободным множителем в течение срока действия основной гарантии.
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Теперь страница с описанием этой программы гласит, что с первого марта она прекращает своё действие. Купившие защиту до этого срока клиенты смогут ей воспользоваться до конца гарантийного срока, а новым клиентам Intel просто будет отказывать в предоставлении дополнительной страховки. Исключением станут только покупатели процессора Xeon W-3175X, которым такая защита полагается бесплатно. Как поясняет производитель, уверенность оверклокеров в своих силах привела к снижению спроса на услугу, поэтому от этой программы решено отказаться.
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