NVIDIA не торопится взять на себя обязательства по трудоустройству специалистов ARM
Как отмечают осведомлённые источники, британская сторона заинтересована в том, чтобы NVIDIA после поглощения ARM гарантировала не только сохранение штата специалистов в Кембридже, но и его увеличение. Американская компания пока не торопится закрепить подобные обязательства на бумаге, но всячески выражает свою лояльность на словах.
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Во всяком случае, в интервью Daily Telegraph основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заявил, что ориентироваться исключительно на количество специалистов компания не готова, квалифицированный персонал «на дороге не валяется», но «эйнштейнов» она готова нанимать в любых количествах. Прочие представители NVIDIA заявили, что сейчас компания ведёт конструктивные переговоры с британскими властями. Квалифицированным специалистам NVIDIA будет рада, она всех трудоустроит в Великобритании, если получит такую возможность.
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