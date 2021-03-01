Как сообщает South China Morning Post, сотрудники китайской компании HSMC, которая была основана в Ухане в конце 2017 года, на этой неделе получили уведомления по WeChat с просьбой написать заявление об увольнении по собственному желанию. Работу должны потерять около 240 человек, никаких предусмотренных законодательством компенсаций им никто не обещает. HSMC объяснила данную необходимость тем, что не собирается возобновлять деятельность.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Handout

реклама

В момент основания HSMC рассчитывала построить современное предприятие в Ухане, на котором со временем стала бы выпускать не только 14-нм, но и 7-нм изделия по заказу сторонних компаний. Был даже приобретён один литографический сканер ASML, позволяющий работать с 7-нм технологией, но предприятие не было достроено. У подрядчика закончились деньги, участок земли под предприятием был арестован по решению суда.

Несколько месяцев компанией HSMC руководил бывший вице-президент TSMC Цзянь Шан И (Chiang Chang-yi, на фото выше), но летом прошлого года он покинул ряды руководства, чтобы перейти на работу в SMIC. Китайские власти назвали в числе причин неудачи предприятия некомпетентность инвесторов – один из них занимался строительным бизнесом, в роли второго выступал муниципалитет Уханя. Отныне власти КНР собираются более тщательно следить за расходованием государственных средств в рамках подобного рода инвестиционных проектов.