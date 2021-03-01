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Обанкротившийся конкурент SMIC в Китае распускает сотрудников

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Как сообщает South China Morning Post, сотрудники китайской компании HSMC, которая была основана в Ухане в конце 2017 года, на этой неделе получили уведомления по WeChat с просьбой написать заявление об увольнении по собственному желанию. Работу должны потерять около 240 человек, никаких предусмотренных законодательством компенсаций им никто не обещает. HSMC объяснила данную необходимость тем, что не собирается возобновлять деятельность.

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Источник изображения: Handout

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В момент основания HSMC рассчитывала построить современное предприятие в Ухане, на котором со временем стала бы выпускать не только 14-нм, но и 7-нм изделия по заказу сторонних компаний. Был даже приобретён один литографический сканер ASML, позволяющий работать с 7-нм технологией, но предприятие не было достроено. У подрядчика закончились деньги, участок земли под предприятием был арестован по решению суда.

Несколько месяцев компанией HSMC руководил бывший вице-президент TSMC Цзянь Шан И (Chiang Chang-yi, на фото выше), но летом прошлого года он покинул ряды руководства, чтобы перейти на работу в SMIC. Китайские власти назвали в числе причин неудачи предприятия некомпетентность инвесторов – один из них занимался строительным бизнесом, в роли второго выступал муниципалитет Уханя. Отныне власти КНР собираются более тщательно следить за расходованием государственных средств в рамках подобного рода инвестиционных проектов.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc китай smic hsmc
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