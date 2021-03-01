В прошлом году расходы КНР на исследования и разработки достигли рекордных $378 млрд
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику официальных органов власти Китая, в прошлом году расходы страны на исследования и разработки последовательно увеличились на 10,3% до $378 млрд. Хотя сама сумма оказалась рекордной, по темпам прироста минувший год оказался самым скромным в пятилетке.
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Профильные расходы по отношению к валовому внутреннему продукту КНР составили 2,4%, хотя власти закладывали в своих планах их увеличение до 2,5% ВВП. По словам представителей органов статистики КНР, негативное влияние на динамику оказали пандемия и американские санкции. На этой неделе власти страны рассчитывают поделиться своими планами по государственной поддержке технологического развития Китая. Будет представлен план развития на ближайшую пятилетку, а также на срок до 2035 года включительно.
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