Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K позволил выяснить, какими складскими запасами продукции компания располагала в стоимостном выражении по состоянию на конец января этого года. Общая сумма выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, с $979 млн до $1,83 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

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Основной прирост наблюдался по части компонентов, подготовленных к обработке, хотя прибавили и компоненты, находящиеся в работе, а основную часть суммы составила готовая продукция. С точки зрения денежных потоков складские запасы NVIDIA выразились в отрицательную сумму $524 млн. По всей видимости, такой аванс компания сделала своим партнёрам, занимающимся производством и поставкой компонентов.

Источник изображения: NVIDIA

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Ситуация, кстати, не такая уж редкая – два года назад складские запасы тоже создали отрицательный денежный поток в сумме $776 млн. Глядя на общую стоимость складских запасов, не следует думать, что NVIDIA сидит на готовой продукции, поджидая удачного момента для её реализации. По всей видимости, компания прикладывает максимум усилий для насыщения рынка, но спрос всё равно превышает её возможности.