Появление вариантов GeForce RTX 3090 с системой охлаждения на базе вентиляторов центробежного типа многими пользователями было воспринято с радостью, поскольку подобные видеокарты занимают пространство двух слотов расширения, допуская установку в системах с плотной компоновкой или в составе связки из нескольких экземпляров.

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Увы, если верить информации сайта VideoCardz, многие партнёры NVIDIA начали постепенно отказываться от использования систем охлаждения GeForce RTX 3090, которые в обиходе ошибочно называются «турбинами».

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Источник изображения: VideoCardz

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GALAX (KFA2), например, отказалась даже от выпуска GeForce RTX 3080 с аналогичной системой охлаждения, но в большинстве случаев всё ограничилось именно GeForce RTX 3090. Марки ASUS, MSI и Gigabyte поступили таким образом, как утверждает источник со ссылкой на данные с официальных сайтов этих производителей. Возможно, GeForce RTX 3090 с такой системой охлаждения оказываются слишком горячими. Либо сами системы охлаждения данного типа нужны для оснащения специализированных решений для майнинга, и на нужды игрового сегмента их уже не хватает.