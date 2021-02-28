Двухпроцессорная графическая плата по сей день остаётся диковинкой, хотя AMD в последние годы подобной компоновке уделяла больше внимания, чем главный конкурент. Если вспомнить, то Radeon Pro V340 стала профессиональным графическим адаптером, объединившим пару процессоров Radeon RX Vega 56, каждый из которых способен предложить 16 Гбайт памяти HBM2 с поддержкой ECC. По сути, объём памяти удвоен относительно игровых аналогов.

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Источник изображения: Twitter, Brutus

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Один из блогеров на этой неделе опубликовал фото реальной печатной платы Radeon Pro V340, на котором можно разглядеть оба графических процессора с микросхемами памяти типа HBM2, пару восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания и согласующий чип, обеспечивающий работу с интерфейсом PCI Express x16. Прелесть устаревших видеокарт в том, что их не жалко разобрать для подобной фотосессии.