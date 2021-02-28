Уже завтра наступит последний месяц первого квартала, но ждать появления в продаже ноутбуков на базе восьмиядерных мобильных процессоров Intel Tiger Lake-H наверняка придётся до конца второго квартала, если верить сайту VideoCardz. Это не помешало ассортименту игровых ноутбуков Lenovo на базе 8-ядерных моделей Tiger Lake появиться в прайс-листе одного американского интернет-магазина.

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Источник изображения: CompSource

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В перечне характеристик однозначно упоминаются процессоры Intel Core одиннадцатого поколения серии H, модель Core i9-11980HK должна сочетать высокие тактовые частоты с наличием восьми ядер и свободного множителя. Предполагается, что в одноядерном режиме процессор сможет достигать частоты 5.0 ГГц, а его значение TDP превысит 45 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Процессоры семейства Tiger Lake-H смогут предложить поддержку 20 линий PCI Express 4.0, чего пока конкурирующие решения AMD сделать не в силах. В продажу ноутбуки на основе этих процессоров Intel поступят только к концу второго квартала, если верить ранее опубликованной информации.