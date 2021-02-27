Представители Mott Capital Management продолжают искать причины недовольства инвесторов свежей квартальной отчётностью NVIDIA. Повод для критики руководства компании находится после изучения динамики изменения нормы прибыли за последние кварталы. Она перестала существенно изменяться с третьего квартала 2020 года. И прогноз на текущий квартал тоже не готовит существенных изменений данного показателя.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Авторы аналитической записки считают, что NVIDIA исчерпала возможности существенного снижения своих затрат. Против неё может играть дефицит компонентов, который повышает цены на многие позиции и услуги. Отсутствие положительной динамики нормы прибыли в минувшем квартале при впечатляющем росте выручки NVIDIA объясняет расходами, связанными с поглощением Mellanox, которые компания всё ещё вынуждена нести. Даже увеличенная продолжительность рабочей недели в прошлом квартале в этом контексте используется для оправдания подобного положения вещей.