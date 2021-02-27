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Норма прибыли NVIDIA не растёт уже около года

Это огорчает инвесторов.
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Представители Mott Capital Management продолжают искать причины недовольства инвесторов свежей квартальной отчётностью NVIDIA. Повод для критики руководства компании находится после изучения динамики изменения нормы прибыли за последние кварталы. Она перестала существенно изменяться с третьего квартала 2020 года. И прогноз на текущий квартал тоже не готовит существенных изменений данного показателя.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Авторы аналитической записки считают, что NVIDIA исчерпала возможности существенного снижения своих затрат. Против неё может играть дефицит компонентов, который повышает цены на многие позиции и услуги. Отсутствие положительной динамики нормы прибыли в минувшем квартале при впечатляющем росте выручки NVIDIA объясняет расходами, связанными с поглощением Mellanox, которые компания всё ещё вынуждена нести. Даже увеличенная продолжительность рабочей недели в прошлом квартале в этом контексте используется для оправдания подобного положения вещей.

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Фёдор Пирожков
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Норма прибыли NVIDIA не растёт уже около года
VRoman
08:29
Пусть будут и те и другие модели. Майнерам пофиг на цену если хеш от HBM взлетает.
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VRoman
08:27
А инвесторам есть какая-то разница кто покупает видеокарты и ради каких целей? Им главное чтобы у компании не было проблем с прибыльностью.
Норма прибыли NVIDIA не растёт уже около года
Виталий Shokerxxx
08:25
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