Изданию Nikkei Asian Review пришлось успокаивать общественность в свете возникшей вокруг ситуации с нехваткой водных ресурсов на Тайване шумихи. Некоторые СМИ, по словам источника, в своих рассуждениях дошли до того, что сообщили о неизбежности прекращения подачи воды в отдельные районы острова через 60 дней.

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Источник изображения: AFP

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Связавшись с властями Тайваня, представители японского издания выяснили, что деятельность промышленных предприятий будет обеспечена водоснабжением даже при самых острых проблемах с этим видом ресурса. Ещё в октябре на острове начал работать оперативный штаб, к одному из промышленных парков проложен новый водопровод, способный в сутки доставлять по 200 тысяч тонн воды. Для дополнительного снабжения района Синьчжу построена опреснительная станция производительностью 13 тысяч тонн воды в сутки. В случае ухудшения ситуации власти Тайваня будут предпринимать меры по снижению влияния дефицита водных ресурсов на жилые и промышленные районы острова.