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Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX

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Palit, тайваньский технологический гигант и один из крупнейших партнёров американской компании NVIDIA, привёз в Россию графические ускорители GeForce RTX 3060. Новая видеокарта доступна в рамках линеек StormX и Dual. Официальная рекомендованная стоимость будет названа позже.



Новинки отличаются высокопроизводительной архитектурой, которая отвечает за обеспечение продвинутых возможностей трассировки лучей, поддержку технологии NVIDIA DLSS и других разработок. Видеокарта GeForce RTX 3060 оснащена 12 ГБ памяти типа GDDR6, которая соединяется с графическим чипом посредством 192-разрядной шины. Эффективная частота VRAM составляет 15 ГГц, а пропускная способность – 360 ГБ/сек.

Модели GeForce RTX 3060 StormX и Dual обладают GPU с максимальной частотой 1777 МГц. У GeForce RTX 3060 Dual OC пиковая частота составляет 1837 МГц, а у GeForce RTX 3060 StormX OC – 1807 ГГц. Номинальная частота у всех новинок идентичная – 1320 МГц.

Графические ускорители получили 3584 потоковых процессора, поддержку PCI Express 4.0, три разъёма DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. К видеокартам можно подключать мониторы формата 8k ULTRA HD с разрешением 7680 x 4320 пикселей.

Серия Palit GeForce RTX 3060 Dual отличается парой 90-миллиметровых кулеров, обеспечивающих эффективное охлаждение видеокарты, и относительно большими вентиляционными отверстиями для воздушного потока на тыльной панели. Пользователь может самостоятельно настраивать RGB-подсветку, установленную на боковых торцах кожуха. Габариты равны – 245 x 119 x 40 мм.



Линейка Palit GeForce RTX 3060 StormX отличается компактными размерами. Габариты составляют 170 x 125 x 39 мм. Видеокарты спроектированы для систем компактного форм-фактора. Но несмотря на миниатюрный дизайн, ускорители способны обеспечить высокий уровень производительности.

Palit GeForce RTX 3060 Dual OC потребляет 180 Вт. Номинальное энергопотребление всех остальных графических адаптеров составляет по 170 Вт. Производитель рекомендует использовать с новыми видеокартами БП мощностью от 550 Вт. Для дополнительного питания в каждой модели предусмотрен один 8-контактный разъём.
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Долбоеб сказочный!!
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vitosol
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Ну вот и повод забросить Cyberpunk 2077. *я сначала пробую репак, затем покупаю. Так было с Dead Cpace++, Metro Exodus (и две предыдущие) итд.
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умыляют комменты от аутистов, типа скоро пойдете искать работу, скоро електрика будет дороже майнинга, боже ,вы такие туги просто даже слов нет, чому дурный ? бо бидный ? а чого бидный ? бо дурный, эт...
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D3m0n
15:46
ДНС, конечно, провафлились со своими конфигураторами (и возможно, не без умысла заинтересованных шманагеров), но хоть цена от 45 была, а не как у этих говнобарыг.
Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
Евгений Пономарев
15:46
Кто сметет? Лоль...никто сметать не побежит
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
Евгений Пономарев
15:45
Ну ну, стоит инвесторам затянуть по уже ремешок нвидии - сразу весь крипто-праздник закроется, и сразу же вся эйфория пройдет
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Альберт Хромов
15:45
До уровня розетки при 4 рублях курс должен быть около 8-10 тысяч рублей за эфирок, а при моей розетке в 86 копеек это будет никогда. Так что вот так. Да и вообще видеокарты жрут всего ничего при их вы...
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Vitaly St
15:43
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Амд фанат
15:43
Хорошо хоть игр нет новых и интересных в этот кризис железа, нужды особой нет в видеокарте.
Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
Gunnar
15:41
По таким ценам пролает Асус в своем оффсторе. Ахаха.90 кусков. https://ru.store.asus.com/hardware/graphic/videokarta_asus_tuf_rtx3060_o12g_gaming
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
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