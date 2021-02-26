AMD FX-8320 на частоте 7.8 ГГц обновил модельный рекорд SuperPI 1M
Австралийский энтузиаст unityofsaints продолжает постигать пределы возможностей процессора AMD FX-8320, на этот раз он при помощи жидкого азота заставил его работать на частоте 7.8 ГГц при активности четырёх ядер и четырёх потоков.
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Переход от двухканального режима работы памяти к одноканальному с одновременным повышением частоты позволил улучшить результат SuperPI 1M, доступный процессорам данной модели. В указанном тесте австралиец занял первое место в модельном зачёте с результатом 9,625 секунды. Декабрьское достижение американского соперника в итоге сместилось на вторую позицию.
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