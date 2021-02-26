Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пандемия помогла Dell выпустить рекордные 50 млн персональных компьютеров

И в этом году выручка компании вырастет дополнительно.
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
RTX 3070 в наличии, смотри цены
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

Американские компании Dell Technologies и HP Inc. хоть и уступают Lenovo по масштабам бизнеса, в тройку ведущих производителей ПК по-прежнему входят, поэтому их квартальная отчётность позволяет говорить о тенденциях, наблюдаемых на рынке. Как отмечает Bloomberg, порождённый пандемией спрос позволил Dell выпустить за весь фискальный год более 50 млн настольных ПК, ноутбуков и планшетов. Это рекордное для компании количество продукции, а в этом году она ожидает увеличения выручки ещё на 3-5%.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Microsoft News

реклама

Глава HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) тоже убеждён, что с окончанием обязательной самоизоляции ноутбуки останутся востребованным товаром. Он даже считает, что в 2021 году спрос на персональные компьютеры будет на 45% выше, чем до начала пандемии. Другое дело, что удовлетворить весь спрос по-прежнему будет сложно из-за дефицита отдельных компонентов. Ситуация нормализуется не ранее третьего квартала, как ожидают в HP Inc.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика финансы ноутбуки dell дефицит пандемия hp inc.
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Пандемия помогла Dell выпустить рекордные 50 млн персональных компьютеров
+
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
+
Сочетание Intel Xeon W-3175X и GeForce RTX 3090 обновило рекорд 3DMark Time Spy Extreme
6
NVIDIA не ощущает влияния пандемии на свой автомобильный бизнес
1
Бегство от Samsung: в следующем году TSMC может начать выпуск 4-нм процессоров Qualcomm
2
Глава NVIDIA поведал о том, как газонокосилки будущего разорят владельцев расходами на приложения
9

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 206
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 104
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
35
30 лучших игр, в которые можно играть одновременно с майнингом Ethereum на слабой видеокарте
24
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
100
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
7
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
35
Обзор мыши Logitech MX Master 3
19
Тестирование термопасты Thermagic ZF-12 Evo
42
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
+

Сейчас обсуждают

Valterppk
09:40
Почему же.. после прошлого обвала в 18 году у нас на Авито вагон всяких 1060 и 1070 1080 вывалилось по вполне норм ценам , Асус стрикс 1070 к примеру,друган за 14 купил, я джетстрим 1066 за 12 приобре...
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
Kopcheniy
09:39
Steam с вами категорически не согласен. Залазьте в сайт любого магазина и сравните цены на 1080р и 1440р у мониторов с одинаковой диагональю и производителем. Все вопросы после этого должны отпасть.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Pavel Temnikov
09:38
Она и за 40 не интересна геймерам)
Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
pOdOnOg
09:35
Весьма сомнительный продукт. Зачем этой крохе столько памяти если по факту она её не вывозит...
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
terenty79
09:35
У меня тоже в доме ростелеком только адсл дает, оптику и гпон тянуть не хотят, в доме одни постоянно меняющиеся квартиранты и пенсеонеры с алкоголиками. раньше еще много нарков жило, но дешовый героин...
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
Антон Фоменко
09:34
Control.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Айдар Камалов
09:34
Цена то падает на битки уже 45к
Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
Антон Фоменко
09:32
Это дорого для неё и для х60 серии.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Andrey Ivanov
09:31
в смысле обзывалис- хохлы они и есть хохлы)) а сейчас хохлонациками стали с фюрером Зе - сбежали из своей помойки по всему миру растеклись чтоб поробатить его
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Николай Томилин
09:30
Р30 вчера вечером обновился
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 44 актуальных смартфона 2018-2019-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем