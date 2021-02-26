Пандемия помогла Dell выпустить рекордные 50 млн персональных компьютеров
Американские компании Dell Technologies и HP Inc. хоть и уступают Lenovo по масштабам бизнеса, в тройку ведущих производителей ПК по-прежнему входят, поэтому их квартальная отчётность позволяет говорить о тенденциях, наблюдаемых на рынке. Как отмечает Bloomberg, порождённый пандемией спрос позволил Dell выпустить за весь фискальный год более 50 млн настольных ПК, ноутбуков и планшетов. Это рекордное для компании количество продукции, а в этом году она ожидает увеличения выручки ещё на 3-5%.
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Глава HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) тоже убеждён, что с окончанием обязательной самоизоляции ноутбуки останутся востребованным товаром. Он даже считает, что в 2021 году спрос на персональные компьютеры будет на 45% выше, чем до начала пандемии. Другое дело, что удовлетворить весь спрос по-прежнему будет сложно из-за дефицита отдельных компонентов. Ситуация нормализуется не ранее третьего квартала, как ожидают в HP Inc.
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