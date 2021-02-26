Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
Как правило, в день публикации квартального отчёта компании достаточно дождаться завершения торгов в США, чтобы понять, как инвесторы отреагировали на опубликованную статистику. В случае со вчерашним отчётом NVIDIA, как поясняют представители Jefferies. С одной стороны, весь технологический сектор вчера просел на фоне новостей об увеличении доходности казначейских облигаций США. С другой стороны, у инвесторов NVIDIA были свои причины не принимать на веру высокие темпы роста выручки компании.
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Точнее говоря, с динамикой показателей спорить сложно – статистика в этом смысле объективна, но вот причины роста выручки NVIDIA можно оспаривать. Надежда на игровой сегмент, с которой в компании связывают ожидаемый рост выручки на $300 млн в текущем квартале, в переводе на понятный обывателям язык может иметь прямое отношение к активности майнеров. Тем более, что руководство компании открыто признаётся в довольно ограниченных объёмах продаж специализированных ускорителей CMP – на сумму не более $50 млн за весь квартал. Частным майнерам эти решения не будут доступны, поэтому они по-прежнему будут охотиться за игровыми видеокартами.
Эксперты напоминают, что предыдущее «криптопохмелье» для NVIDIA носило затяжной и разрушительный характер, вынудив курс акций компании снизиться с $292 до $124 за три месяца. Не слишком убедительной оказалась и динамика изменения выручки NVIDIA в сегменте центров обработки данных. Всё это в совокупности с общими для рынка факторами вызвало снижение курса акций компании на 8,22%, хотя после закрытия торгов они уже успели отыграть 4,2%.
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