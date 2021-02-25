Мы уже не раз отмечали, что греческий энтузиаст OGS заинтересовался изучением потенциала центрального процессора Intel W-3175X, располагающего 28 ядрами и свободным множителем. К чрезмерному насилию с точки зрения разгона автор экспериментов пока не прибегает, да и крепление под резервуар для жидкого азота в данном случае подобрать не так просто, поэтому процессор пока довольствуется системой жидкостного охлаждения. Она позволяет ему работать на частоте 4.9 ГГц под нагрузкой с активностью 28 ядер и 56 потоков.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

Видеокарта GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) в данном случае охлаждается жидким азотом, её удалось разогнать до 2850/21776 МГц. В тесте 3DMark Time Spy Extreme это позволило набрать 14 609 баллов, обновив рекорд среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге результат соответствует только двадцать пятому месту.