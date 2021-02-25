Сочетание Intel Xeon W-3175X и GeForce RTX 3090 обновило рекорд 3DMark Time Spy Extreme
Мы уже не раз отмечали, что греческий энтузиаст OGS заинтересовался изучением потенциала центрального процессора Intel W-3175X, располагающего 28 ядрами и свободным множителем. К чрезмерному насилию с точки зрения разгона автор экспериментов пока не прибегает, да и крепление под резервуар для жидкого азота в данном случае подобрать не так просто, поэтому процессор пока довольствуется системой жидкостного охлаждения. Она позволяет ему работать на частоте 4.9 ГГц под нагрузкой с активностью 28 ядер и 56 потоков.
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Видеокарта GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) в данном случае охлаждается жидким азотом, её удалось разогнать до 2850/21776 МГц. В тесте 3DMark Time Spy Extreme это позволило набрать 14 609 баллов, обновив рекорд среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге результат соответствует только двадцать пятому месту.
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