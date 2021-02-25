NVIDIA не ощущает влияния пандемии на свой автомобильный бизнес
В ходе общения с представителями ресурса Barron’s по телефону финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что в настоящий момент NVIDIA не ощущает негативного влияния пандемии на свой автомобильный бизнес. Безусловно, это заявление нужно рассматривать строго в контексте временных рамок, к которому оно относится, поскольку за весь 2020 году профильный бизнес NVIDIA сократил выручку на 23%.
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Сама NVIDIA подобную динамику выручки склонна объяснять сменой поколений информационно-развлекательных систем на базе своих чипов, говоря о противодействующей этому падению тенденции к росту выручки от реализации компонентов для систем активной помощи водителю. Тем более, что в четвёртом квартале выручка NVIDIA на автомобильном направлении последовательно выросла на 16%. В условиях, когда все автопроизводители трубят о дефиците чипов, это весьма неплохой результат. Как поясняет финансовый директор, спрос вернулся к росту даже в случае с информационно-развлекательными системами. Добавим, что при годовом размере выручки в $536 млн автомобильный бизнес NVIDIA всё ещё далёк от категории лидера – по сути, он как раз плетётся в хвосте других направлений деятельности компании.
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