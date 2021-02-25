Заманив NVIDIA с её семейством 8-нм игровых графических процессоров Ampere, компания Samsung Electronics и не думала прекращать попытки расширить круг клиентов на контрактном направлении деятельности. Qualcomm получила возможность выпускать по 5-нм продукции часть своих процессоров именно на мощностях Samsung. Тайваньский ресурс DigiTimes вчера сообщил, что мобильный процессор с условным обозначением Snapdragon 895 тоже будет выпускаться компанией Samsung по модернизированной версии 5-нм технологии, но в следующем году Qualcomm может перейти на использование услуг TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Последняя готова предложить своим клиентам так называемый 4-нм техпроцесс. По сути, это будет самая продвинутая версия 5-нм техпроцесса с увеличенным количеством слоёв, обрабатываемых при помощи EUV-литографии. Инструментарий для проектирования подобных изделий перейдёт от 5-нм технологии, что существенно сократит затраты времени и средств на подготовку к серийному производству.