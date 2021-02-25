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Глава NVIDIA поведал о том, как газонокосилки будущего разорят владельцев расходами на приложения

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Редкая квартальная конференция с участием главы NVIDIA обходится без образных сравнений и «ударных цитат», минувшая не стала исключением. По его словам, эволюция систем искусственного интеллекта достигла того уровня, когда позволяет говорить об «эффекте смартфона» применительно к промышленным и инфраструктурным решениям. Многие устройства по примеру смартфонов начинают непрерывно совершенствоваться и обмениваться данными с центрами обработки данных.

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Источник изображения: The Lawnmower Man

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Перебирая примеры всеобъемлющей автоматизации, Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) добрался до бытовых газонокосилок. Они тоже будут непрерывно обновлять своё программное обеспечение, перейдя на автоматическое управление. Производители будут на этом непрерывно зарабатывать, а не ограничиваться лишь выручкой от реализации устройства и запасных частей к нему, как это происходило ранее. Потребитель получит устройство, которое постоянно совершенствуется, как смартфон.

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