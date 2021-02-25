На квартальной отчётной конференции глава и основатель NVIDIA не смог обойти стороной тему дефицита видеочипов, но говорить о ней он начал, отвечая на вопрос эксперта о положении дел в серверном сегменте, где клиентам компании тоже приходилось ожидать выполнения заказов по шесть с лишним месяцев.

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Источник изображения: NVIDIA

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Тем не менее, глава NVIDIA категорично заявил, что в серверном сегменте спрос всегда будет опережать предложение. Нужно лишь тщательно заниматься планированием поставок, чтобы минимизировать это влияние на клиентов. Проблем со снабжением NVIDIA графическими процессорами нет, по словам главы компании, и на протяжении всего года объёмы поставок будут увеличиваться. Чего он не стал отрицать, так это наличие серьёзного дисбаланса между спросом и предложением. В четвёртом квартале NVIDIA удалось добиться сокращения продолжительности производственного цикла, и в первом квартале это произойдёт снова. Объёмы поставок будут увеличиваться каждый квартал, как добавил основатель компании.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) проблему снабжения назвала «любимой проблемой, которая проблемой сама по себе не является». Объёмы поставок будут увеличиваться на протяжении всего года, и NVIDIA будет выкупать у подрядчиков все заказанные в производство видеочипы. В своих подготовленных комментариях она отметила, что до конца апреля ситуация с доступностью графических процессоров вряд ли улучшится.