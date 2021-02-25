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Трассировка лучей доступна только половине владельцев видеокарт NVIDIA GeForce

И это положение дел руководство компании намеревается исправить.
5
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Даже во время своего выступления про специфику рынка оборудования для майнинга глава NVIDIA не удержался от соблазна свернуть на тропинку рассуждений о состоянии дел на игровом рынке. Генеральный директор компании счёл нужным заявить, что владельцами систем на базе графических решений GeForce сейчас являются примерно 200 млн человек в настольном сегменте и около 50 млн пользователей в сегменте игровых ноутбуков.

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Источник изображения: NVIDIA

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Только половине из этого количества доступна функция ускорения трассировки лучей в играх на аппаратном уровне, как считает основатель NVIDIA. Общее количество владельцев GeForce продолжит расти, и многие из них будут делать выбор в пользу решений серии RTX с поддержкой трассировки лучей. Потенциал рынка огромен, и сейчас он находится на начальном этапе модернизации, которая растянется на несколько кварталов.

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nvidia аналитика видеокарты turing ampere geforce rtx трассировка лучей
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x.7
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Ты главное утешай себя и чтобы другие такие же убогие поверили)
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High Wayman
10:57
а где палит ?
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Сергей Крючков
10:53
Ну так это же новый проц, он и должен быть быстрее прошлогоднего.
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Михаил Авраменко
10:51
Знатно у тебя пердачелло рванул :D А ведь это только начало великого унижения мамкиных муйнеров :D
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terenty79
10:50
У нас в городе ничего завалено не было,после прошлого бума. Вы уточняйте где будут именно подобные завалы, очень интересно посмотреть на это чудо вообще.
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Алекс
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Scorpion81
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terenty79
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ага, и начнут на другие смартфоны все перетягивать. а сони с этого что?
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Александр Толикин
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По 1500$ скоро появятся и то не для всех.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
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