Даже во время своего выступления про специфику рынка оборудования для майнинга глава NVIDIA не удержался от соблазна свернуть на тропинку рассуждений о состоянии дел на игровом рынке. Генеральный директор компании счёл нужным заявить, что владельцами систем на базе графических решений GeForce сейчас являются примерно 200 млн человек в настольном сегменте и около 50 млн пользователей в сегменте игровых ноутбуков.

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Источник изображения: NVIDIA

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Только половине из этого количества доступна функция ускорения трассировки лучей в играх на аппаратном уровне, как считает основатель NVIDIA. Общее количество владельцев GeForce продолжит расти, и многие из них будут делать выбор в пользу решений серии RTX с поддержкой трассировки лучей. Потенциал рынка огромен, и сейчас он находится на начальном этапе модернизации, которая растянется на несколько кварталов.