В минувшем квартале выручка NVIDIA достигла рекордных $5 млрд
В конце января в календаре NVIDIA завершился 2021 фискальный год (да-да, здесь нет опечатки), что позволило компании опубликовать отчётность как за четвёртый квартал, так и за весь двенадцатимесячный период в целом. Выручка четвёртого квартала выросла на 61% до рекордных $5 млрд, годовая – на 53% до рекордных $16,68 млрд.
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Игровая выручка четвёртого квартала выросла на 67% в годовом сравнении до $2,5 млрд, составив ровно половину всей выручки компании в квартале. Годовая выручка на данном направлении увеличилась чуть скромнее – на 41%, но в абсолютном выражении она достигла $7,76 млрд.
Серверный сегмент прибавил в выручке до двух с лишним раз, но в данном случае сказывается эффект от поглощения Mellanox. Спрос на профессиональные графические адаптеры начал возвращаться лишь недавно, поэтому профильное направление бизнеса NVIDIA в целом по году выступило с отрицательной динамикой выручки (-13%). Автомобильный бизнес тоже не радовал, сократив выручку за год на 23%. Популярность недорогих ноутбуков с дискретной графикой позволила NVIDIA на четверть увеличить выручку в сегменте OEM.
Руководство компании неоднозначно высказалось о влиянии майнеров на выручку NVIDIA. В четвёртом квартале они принесли компании от $100 млн до $300 млн, по грубым оценкам финансового директора, а вот генеральный заявил, что направление специализированных решений для майнинга CMP никогда не станет крупным бизнесом. В текущем квартале оно принесёт не более $50 млн. По итогам всего квартала NVIDIA рассчитывает выручить $5,3 млрд.
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