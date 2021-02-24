Своё возвращение в Intel, теперь уже в статусе генерального директора, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), как известно, связывает с довольно амбициозной целью – вернуть компании технологическое лидерство. На собственной странице в Twitter он поделился первыми впечатлениями от пребывания на посту генерального директора компании.

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Источник изображения: Twitter, Pat Gelsinger

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Прежде всего, потенциал Intel Гелсингер назвал неисчерпаемым. Сколько бы компания ни развивалась, она всегда стоит на начальном этапе великих открытий, как утверждает новый глава корпорации. Специалисты Intel впечатляют Гелсингера своим талантом, с их помощью он надеется создать технологии, которые войдут в жизнь каждого из живущих на Земле. Немало попалось Гелсингеру и знакомых лиц, пусть и убелённых сединой. В своём последнем твите генеральный директор Intel не удержался от политических заявлений, выступив в поддержку представителей азиатских наций, проживающих в США. Компания делает всё возможное для предоставления людям любых национальностей равных прав и возможностей.