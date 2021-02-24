На этой неделе компания NVIDIA отчитается о результатах четвёртого фискального квартала, который в её календаре завершился в январе текущего года, и на страницах ресурса Seeking Alpha уже упоминаются прогнозируемые финансовые результаты. Эксперты сходятся во мнении, что за три прошедших месяца NVIDIA увеличила свою выручку на 55% до $4,82 млрд.

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Источник изображения: Electrek

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Доход на одну акцию за год увеличился на 48,7% до $2,81, как считают аналитики. Норма прибыли компании должна составить 65,5%, операционные расходы - $1,18 млрд, операционная прибыль - $1,97 млрд. За последние два года компании удавалось в ста процентах случаев превосходить ожидания рынка по удельному доходу на одну акцию, прогноз по выручке оправдывал себя в 88% случаев.