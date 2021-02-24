Австралиец, разогнавший AMD FX-8320 до 7,3 ГГц, сравнил процессор с ядерным реактором
С момента анонса компанией AMD процессоров семейства Vishera прошло достаточно времени, чтобы утверждать о прочном закреплении имени этой уральской реки в истории мирового оверклокинга. Именно этому семейству процессоров до сих пор принадлежит мировой рекорд частоты (8723 МГц), и интерес энтузиастов к представителям этой линейки не угасает.
реклама
реклама
Австралийскому оверклокеру unityofsaints удалось при помощи жидкого азота разогнать процессор AMD FX-8320 до 7274 МГц, что позволило занять третье место в модельном зачёте Cinebench R15 с результатом 1167 баллов. В тесте Cinebench R11.5 полученный на этой же частоте результат 12,45 балла соответствует первому месту в модельном зачёте. По словам автора эксперимента, данный экземпляр процессора мог бы себя неплохо показать и в SuperPI 32M, но для этого нужно организовать отдельную сессию. Процессоры Vishera он иронично сравнил с ядерными реакторами, ничуть не скрывая своего удовольствия от работы с ними.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила