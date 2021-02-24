С момента анонса компанией AMD процессоров семейства Vishera прошло достаточно времени, чтобы утверждать о прочном закреплении имени этой уральской реки в истории мирового оверклокинга. Именно этому семейству процессоров до сих пор принадлежит мировой рекорд частоты (8723 МГц), и интерес энтузиастов к представителям этой линейки не угасает.

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Источник изображения: HWBot, unityofsaints

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Австралийскому оверклокеру unityofsaints удалось при помощи жидкого азота разогнать процессор AMD FX-8320 до 7274 МГц, что позволило занять третье место в модельном зачёте Cinebench R15 с результатом 1167 баллов. В тесте Cinebench R11.5 полученный на этой же частоте результат 12,45 балла соответствует первому месту в модельном зачёте. По словам автора эксперимента, данный экземпляр процессора мог бы себя неплохо показать и в SuperPI 32M, но для этого нужно организовать отдельную сессию. Процессоры Vishera он иронично сравнил с ядерными реакторами, ничуть не скрывая своего удовольствия от работы с ними.