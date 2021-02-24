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Производители видеокарт обеспечены заказами до середины года

Кому война, а кому и мать родная.
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RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
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И месяца не проходит, чтобы средства массовой информации не изобретали новый вид дефицита, который призван объяснить причины какого-то другого явления похожего толка. Криптовалютный бум вполне ожидаемо увеличил спрос на видеокарты, цены взлетели, но даже по спекулятивным ценам графические платы сложно приобрести в рознице. Сайт DigiTimes заявил, что первое полугодие для производителей материнских плат и видеокарт будет очень удачным в финансовом выражении.

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Источник изображения: What’s A Geek

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Пандемия вряд ли ослабит хватку до 2022 года, как считают тайваньские источники, выручка местных производителей в текущем полугодии может достичь пиковых значений. Во втором квартале выручка компаний продемонстрирует рост относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Удастся ли NVIDIA развести по разным сегментам рынка майнеров и геймеров силами своей недавно представленной линейки CMP, можно будет судить лишь несколько месяцев спустя.

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