По производству чипов на Тайване может ударить засуха
Морозы в Техасе могут оказаться не единственным климатическим фактором, усугубляющим ситуацию с дефицитом полупроводниковых компонентов. Как отмечает Reuters, система водоснабжения Тайваня достигла уровней запаса воды не более 20% от нормы, что стало следствием относительно засушливого лета и последовавших месяцев.
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Власти острова в таких условиях призывают тайваньские компании сократить потребление воды на 7-11%, а она категорически требуется при обработке кремниевых пластин. Пока TSMC, UMC и VIS не видят влияния ситуации на собственное производство чипов, но ради большей уверенности в будущем начали заключать контракты на поставку воды автоцистернами. Пробные рейсы водовозы уже начали осуществлять, особенно остро дефицит воды должен осуществляться в центральной и южной частях Тайваня.
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