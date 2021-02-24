В ближайшее время курс акций Tesla будет привязан к биткоину
Заигрывания главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) с темой криптовалют не прошли бесследно для компании – ей хоть и удалось заработать на колебаниях курса условный $1 млрд, откат биткоина с достигнутых ранее позиций повлёк за собой и падение курса акций автопроизводителя. Как отмечает CNBC со ссылкой на комментарии экспертов Wedbush, в ближайшее время курс акций Tesla будет обречён на колебания синхронно с криптовалютой.
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Охладить пыл инвесторов попыталась недавно назначенная глава Министерства финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая назвала криптовалюту неэффективным инструментом для осуществления транзакций, который нередко используется в преступных целях. Попутно было отмечено негативное влияние майнинга на окружающую среду. Со временем Tesla избавится от шлейфа имиджа компании, пропагандирующей инвестиции в криптовалюту, но на это уйдёт несколько месяцев. Некоторые аналитики вообще считают, что на динамику курса акций Tesla больше влияют не какие-то фундаментальные показатели, а комментарии руководства на страницах социальных сетей.
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