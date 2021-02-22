Несколько дней осталось до официального анонса GeForce RTX 3060, но это не означает, что блогеры должны голодать. Именно им предоставляет обширную кормовую базу ресурс VideoCardz, обобщающий результаты тестирования GeForce RTX 3060 неизвестной марки в приложении Ashes of the Singularity.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: VideoCardz

реклама

Как утверждается, в связке с процессором Intel Core i7-8700K в пресете Crazy 1080p видеокарта набрала 6700 баллов. Это примерно на 19% больше, чем GeForce RTX 2060 в аналогичных условиях. Новинка NVIDIA также оказалась на 9% быстрее более дорогой GeForce RTX 2070. Впрочем, ориентироваться на цены видеокарт сейчас очень сложно, поскольку новая волна криптовалютной лихорадки перевернулся рынок с ног на голову.