GeForce RTX 3060 в тесте Ashes of the Singularity оказалась на 19% быстрее GeForce RTX 2060
Несколько дней осталось до официального анонса GeForce RTX 3060, но это не означает, что блогеры должны голодать. Именно им предоставляет обширную кормовую базу ресурс VideoCardz, обобщающий результаты тестирования GeForce RTX 3060 неизвестной марки в приложении Ashes of the Singularity.
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Как утверждается, в связке с процессором Intel Core i7-8700K в пресете Crazy 1080p видеокарта набрала 6700 баллов. Это примерно на 19% больше, чем GeForce RTX 2060 в аналогичных условиях. Новинка NVIDIA также оказалась на 9% быстрее более дорогой GeForce RTX 2070. Впрочем, ориентироваться на цены видеокарт сейчас очень сложно, поскольку новая волна криптовалютной лихорадки перевернулся рынок с ног на голову.
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