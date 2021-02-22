Как тебе такое: Европа попытается создать альтернативу Starlink
Отдельные страны и политические блоки после начала пандемии и торговой войны между США и Китаем начали всерьёз задумываться о мерах по обеспечению собственной независимости в критически важных отраслях. Власти Евросоюза решили двигать блок из 27 стран к светлому будущему, как отмечает Reuters, под знаменем освоения космоса и развитию технологий беспилотного транспорта. По всей видимости, рано или поздно инициатива оформится в выделение каких-то средств на поддержку компаний, добившихся определённых успехов в указанных сферах деятельности.
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Власти Евросоюза хотят одновременно создать систему предотвращения столкновений космических аппаратов друг с другом и космическим мусором. Делаться это будет с учётом вполне прагматичных интересов – Европа собирается развернуть собственную низкоорбитальную группировку спутников связи, которая должна стать своего рода альтернативной инфраструктуре Starlink – пусть и частной, но американской компании. Тем более, что европейские власти не скрывают намерений использовать собственные спутники не только в гражданских, но и в оборонных интересах.
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