Симпатии к биткоину и забота об экологии плохо соседствуют в репутации Tesla
Решение вложить $1,5 млрд средств компании Tesla в биткоин, по словам Илона Маска (Elon Musk), не было инициировано им лично, но вряд ли можно отрицать, что именно репутация этого известного авантюриста подогрела интерес к данной криптовалюте в последующие дни. Авторы аналитического материала на страницах Nikkei Asian Review подсчитали, что затраты электроэнергии на майнинг биткоина после откровений Tesla о покупке этой валюты выросли во всём мире примерно на 6%.
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По итогам прошлого года на добычу биткоина было потрачено количество электроэнергии, при выработке которого был осуществлён выброс 36,95 млн тонн углекислого газа. Новая Зеландия выделяет примерно столько же углекислого газа. Японский рынок электроэнергии, являющийся третьим в мире по потреблению, выделяет примерно в десять раз больше углекислого газа. Словом, компания Tesla публичным выражением симпатий к биткоину серьёзно пошатнула экологический баланс, хотя по своему основному роду деятельности ратует как за переход на электромобили, так и за использование энергии солнца для выработки электричества.
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