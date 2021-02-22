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Гибридные процессоры Renoir с архитектурой Zen 2 готовы попасть в серию Athlon Gold PRO

Об этом проговорился ресурс USB-IF.
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Японские блогеры традиционно уделяют много внимания новым записям в базе данных сертификационного органа USB-IF, очередным откровением этого источника становится упоминание о процессоре Athlon Gold PRO 4150GE. Если ориентироваться на текущий ассортимент этих процессоров, то он состоит из моделей с номерами не выше 3xxx, символизирующими принадлежность к семейству Picasso с архитектурой Zen+.

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Источник изображения: AMD

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Переход на ядро Renoir будет означать использование архитектуры Zen 2, но не факт, что об этом говорит номер модели, относящийся к серии 4xxx. С другой стороны, в мобильном сегменте такая нумерация была присуща именно представителям семейства Renoir.

Источник изображения: USB-IF

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Пока упоминания о процессоре Athlon Gold PRO 4150GE на сайте сертификационного органа не позволяют с уверенностью говорить о близости его появления в составе готовых продуктов. Можно лишь не сомневаться, что AMD готовит подобные модели к анонсу.

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