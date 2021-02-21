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Дуэт GeForce RTX 2080 Ti занял второе место в Unigine Superposition 1080P Xtreme

Жидкий азот и Core i9-10900K под водоблоком стали главными помощниками.
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Мы уже начали привыкать, что лучшие оверклокерские достижения последних недель получены при помощи видеокарт GeForce RTX 3090 или Radeon RX 6900 XT, но потенциал той же GeForce RTX 2080 Ti ещё находит себе достойное применение в сфере экстремального разгона. Американский энтузиаст AKM дуэт GeForce RTX 2080 Ti неизменно популярного в этой среде бренда GALAX (KFA2) смог разогнать до 2325/16000 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, AKM

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K довольствовался водоблоком, он на частоте 5300 МГц смог сохранить активность десяти ядер и двадцати потоков.

Источник изображения: HWBot, AKM

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Всё это позволило показать в тесте Unigine Superposition 1080P Xtreme лучший результат не только в модельном зачёте GeForce RTX 2080 Ti, но и среди всех парных видеокарт, а в абсолютном зачёте он соответствует второму месту. В численном выражении достижение составляет 21 913 баллов.

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Теги

экстремальный разгон geforce rtx 2080 ti unigine superposition
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wwr222
07:19
Ты видел разницу температур? Может ты не в курсе,что начиная с Паскалей,карты скидывают частоты уже с 50гр(примерно)? Для начала этому недоблогеру стоило выводить мониторинг напряжения карты.Тогда хот...
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
Вскукарек Интелбоев
07:17
Помечтаем)
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wwr222
07:16
Логан после таксиста Ашота купи.Он любой мерин АМГ порвет.Точно тебе говорю...
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
wwr222
07:14
О,теперь блогера-не адеквата на главную в новости вывели...Если уж проверять,то влияние майнинга на чипы памяти.Это сделать довольно легко.
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
Kellogic
07:09
У всех адекватных уже давно сжо стоит.
В состав наборов для обозревателей Intel Rocket Lake входит система жидкостного охлаждения
wwr222
07:09
Создатели Дарк Соулса вообще в своем мирке обитают.У них даже паузы в игре нет.Видимо,считают,что ничего важнее в жизни не существует..
Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
wwr222
07:07
Я тоже,немного поматерившись от новоявленного Принца Персии,включил трейнер на бесконечные прыжки.Не для этого создавался Дум...
Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
Артём Губайдуллин
07:04
Учи матчасть, Gddr5x всегда микрон
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
wwr222
07:00
Забили ибо Хуанг прихренел в цене не Тьюринги. Я тоже губень на 2070 раскатал,но когда анонсировали цены, пришлось закатывать обратно.Это сейчас цены на них смешными кажутся.
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
wwr222
06:57
Покупали бы.Причем,еще неизвестно,как рыночная доля АМД и НВидиа сложилась бы в отношении новых карт.А теперь,если шиза в скором времени не прекратится,то точно игр не будет под ПК
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
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