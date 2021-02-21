Дуэт GeForce RTX 2080 Ti занял второе место в Unigine Superposition 1080P Xtreme
Мы уже начали привыкать, что лучшие оверклокерские достижения последних недель получены при помощи видеокарт GeForce RTX 3090 или Radeon RX 6900 XT, но потенциал той же GeForce RTX 2080 Ti ещё находит себе достойное применение в сфере экстремального разгона. Американский энтузиаст AKM дуэт GeForce RTX 2080 Ti неизменно популярного в этой среде бренда GALAX (KFA2) смог разогнать до 2325/16000 МГц при помощи жидкого азота.
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Центральный процессор Intel Core i9-10900K довольствовался водоблоком, он на частоте 5300 МГц смог сохранить активность десяти ядер и двадцати потоков.
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Всё это позволило показать в тесте Unigine Superposition 1080P Xtreme лучший результат не только в модельном зачёте GeForce RTX 2080 Ti, но и среди всех парных видеокарт, а в абсолютном зачёте он соответствует второму месту. В численном выражении достижение составляет 21 913 баллов.
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