Ничего лишнего: Noctua готовит процессорные охладители серии Redux
Продукция австрийской марки Noctua известна не только своей высокой наукоёмкостью, но и кусачими ценами. Вентиляторы семейства Redux были призваны сделать профильную часть ассортимента изделий Noctua ближе к «простым людям», а теперь со страниц Twitter этот производитель интригует обещаниями представить процессорные охладители серии Redux, которые будут наделены проверенными техническими решениями.
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Простая и эффективная конструкция должна будет снизить цену кулеров без особого ущерба для производительности. Дебют кулеров новой серии должен состояться в обозримом будущем, прочих подробностей Noctua пока не сообщает.
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