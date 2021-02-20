Продукция австрийской марки Noctua известна не только своей высокой наукоёмкостью, но и кусачими ценами. Вентиляторы семейства Redux были призваны сделать профильную часть ассортимента изделий Noctua ближе к «простым людям», а теперь со страниц Twitter этот производитель интригует обещаниями представить процессорные охладители серии Redux, которые будут наделены проверенными техническими решениями.

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Источник изображения: Noctua

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Простая и эффективная конструкция должна будет снизить цену кулеров без особого ущерба для производительности. Дебют кулеров новой серии должен состояться в обозримом будущем, прочих подробностей Noctua пока не сообщает.