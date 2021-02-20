Дуэту GeForce RTX 3090 покорился новый рекорд 3DMark Time Spy Extreme
Греческий энтузиаст OGS взялся за разгон парных видеокарт GeForce RTX 3090 серии HoF OC Lab Edition, которые ему предоставила марка GALAX (KFA2). Необычность конфигурации тестовой системы придавали материнская плата ASUS ROG Dominus Extreme и центральный процессор Intel Xeon W-3175X, который охлаждался водоблоком.
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Частоты обеих видеокарт при помощи жидкого азота удалось поднять до 2565/21920 МГц, центральный процессор на частоте около 5.0 ГГц сохранил активность всех 28 ядер, но от Hyper-Threading был вынужден отказаться.
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Вычислительных ресурсов системы хватило, чтобы набрать 23 888 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Этот результат соответствует первому месту в абсолютном зачёте, также как и среди конфигураций с двумя видеокартами.
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