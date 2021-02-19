Процессор Intel Core i9-11900K получит коробку необычной формы
На протяжении последних лет мы дважды становились свидетелями того, как практичность и экономия побеждали изыски маркетологов. Старшие процессоры Intel массового сегмента хоть и выходили на рынок в коробочном исполнении необычной формы, к концу активной фазы жизненного цикла переезжали в усреднённый параллелепипед. Ресурс VideoCardz выяснил, что флагманский процессор семейства Rocket Lake-S на первом этапе тоже будет демонстрировать торжество геометрического нонконформизма.
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Форма коробки модели Core i9-11900K хоть и будет близка к параллелепипеду, в каноническом понимании таковой не будет.
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Прочие процессоры семейства Rocket Lake-S получат коробки правильной формы, выполненные в соответствии с новым корпоративным стилем Intel. По всей видимости, изыски оформления упаковки старшей модели семейства должны выделять её на прилавках и в рекламных материалах, ради этого компания готова жертвовать удобством логистики и рациональностью использования складских площадей.
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