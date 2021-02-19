В этом году тайваньские контрактные производители обновят рекорд по выручке
Ресурс DigiTimes поделился очередными прогнозами штатных аналитиков, согласно которым тайваньские контрактные производители полупроводниковых изделий останутся в выигрыше по итогам текущего года. По крайней мере, совокупная выручка трёх крупнейших представителей отрасли на Тайване (TSMC, UMC и VIS) увеличится на 17% до рекордных $60 млн.
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Легко предположить, что основной прирост придётся на долю TSMC, ведь она и на мировом рынке контролирует более половины рынка профильных услуг. Компании будут увеличивать и капитальные затраты, но если на долю TSMC придётся не менее $25 млрд, то две оставшиеся компании из этого перечня будут довольствоваться примерно $3 млрд. В текущем квартале росту выручки контрактных производителей будут способствовать повышение цен на материалы и услуги, а также необходимость увеличения объёмов поставок автомобильных компонентов. С другой стороны, по сравнению с четвёртым кварталом прирост выручки не будет столь существенным – примерно на 1,7%.
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