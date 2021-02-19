Едва вернувшись к ритмичной работе после новогодних каникул, тайваньский сайт DigiTimes с новыми силами бросился обсуждать тему дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной промышленности. Как уже не раз отмечалось, на первой встрече представителей новой американской администрации с руководством Тайваня разговор в это русло не направлялся, но американская сторона в силу каких-то причин сочла нужным поблагодарить партнёров за усилия, предпринимаемые для решения проблемы. Позднее стало известно, что к лоббированию интересов американской промышленности подключились посольства США в тех странах, где сосредоточено производство автомобильных компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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Тайваньские источники теперь утверждают, что TSMC всё же согласилась дать заказам для автомобильной промышленности высший приоритет выполнения. Насколько это ускорит производство автомобильных компонентов, не совсем понятно. Ранее высказывались предположения, что TSMC может перераспределить нагрузку на существующих производственных линиях, а также перевести часть компонентов на более прогрессивные техпроцессы, но существенного влияния на доступность профильных изделий эти меры в текущем полугодии не окажут. Многие участники рынка убеждены, что ранее второго полугодия победить дефицит автокомпонентов не удастся.