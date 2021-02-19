Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC всё же отдаст приоритет выпуску автомобильных компонентов

Опять пострадают геймеры?
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене

Едва вернувшись к ритмичной работе после новогодних каникул, тайваньский сайт DigiTimes с новыми силами бросился обсуждать тему дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной промышленности. Как уже не раз отмечалось, на первой встрече представителей новой американской администрации с руководством Тайваня разговор в это русло не направлялся, но американская сторона в силу каких-то причин сочла нужным поблагодарить партнёров за усилия, предпринимаемые для решения проблемы. Позднее стало известно, что к лоббированию интересов американской промышленности подключились посольства США в тех странах, где сосредоточено производство автомобильных компонентов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

Тайваньские источники теперь утверждают, что TSMC всё же согласилась дать заказам для автомобильной промышленности высший приоритет выполнения. Насколько это ускорит производство автомобильных компонентов, не совсем понятно. Ранее высказывались предположения, что TSMC может перераспределить нагрузку на существующих производственных линиях, а также перевести часть компонентов на более прогрессивные техпроцессы, но существенного влияния на доступность профильных изделий эти меры в текущем полугодии не окажут. Многие участники рынка убеждены, что ранее второго полугодия победить дефицит автокомпонентов не удастся.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники tsmc автомобили
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GeForce RTX 3090 заняла третье место в 3DMark11 Performance в абсолютном зачёте
+
TSMC всё же отдаст приоритет выпуску автомобильных компонентов
+
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
32
На сайте Intel обнаружены упоминания о процессорах серии Alder Lake N
1
В этом году Huawei сократит поставки смартфонов до 50 млн штук
+
Связке GeForce RTX 3090 и Xeon W-3175X удалось обновить рекорд 3DMark Time Spy Extreme
5
В текущем квартале продажи ноутбуков упадут лишь на 10-15%
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 189
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
160
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
59
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
5
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Андрей Жуков
10:00
Snapdragon 870 а не 888 для обычного OnePlus 9, что за жлобство, пдц
OnePlus 9 Pro получит LTPO дисплей
skydan
09:58
Уже лет 10 прохожу сингл и удаляю сразу же
Геймплейный трейлер и детали второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War
Денис Синяков
09:57
для моих задач он может все и даже больше. Правда я нетребовательный - танки и ACC, все тащит, не хватает разве что печи 1070-й местами. А что у тебя за карта?
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
ахахах
09:57
хана пендосам уже,а хохлам просто тихо сменят власть(самое главное штоб ты этот момент заметил и начал резкие прыжки в ширину).Но если прозевать момент смены власти и продолжить так же писать,то реаль...
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
SerGee
09:56
кококо.. будут будут будут будут... кококо.. а пока вагоны карт едут прямиком на фермы по сговорскому договору, главное кукарекать громче что "над проблемой работаем!"
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
airserega
09:55
какие причины для того, чтоб 20 штук разом не продать? Я продавец, мне в целом пофигу кто их у меня покупает- хоть папа римский. Хотелки нвидия по 1 карте в 1 руки- работают только в стенах самой нви...
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
qot
09:54
Все геймеры ждут с нетерпением видеокарту уровня 2070super(в лучшем случае) по старой цене 2080super, тоже в лучшем случае....печально это все...но зато целых 12 гб видеопамяти,кушайте на здоровье
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
airserega
09:52
где вы в природе видели чипы биосов, которые были бы одноразовые по записи? Для этого надо полностью с нуля освоить производство таковых чипов. И появление таких чипов, ситуацию наоборот усложнит. Ге...
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
Денис Роман
09:50
Не буду покупать поношенные видеокарты из принципа. Это как средста контрацепции из земли подбирать и использовать повторно.
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
ахахах
09:50
китайцы заберут Тайвань в свою гавань,как момент настанет подходящий
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем