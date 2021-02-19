Представители Intel уже несколько месяцев подряд не устают повторять, что во втором полугодии на рынок выйдут 10-нм процессоры семейства Alder Lake, которые будут предложены как в настольном, так и в мобильном сегментах. Участникам обсуждения на страницах Reddit удалось обнаружить на сайте Intel раздел с документацией по процессорам серии Alder Lake-N.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

Судя по аннотации, они будут предлагаться в клиентском сегменте и в составе продуктов для образовательной сферы. По всей видимости, речь идёт о бюджетных представителях семейства Alder Lake, которые найдут применение внутри «хромбуков». В какие сроки такие процессоры появятся, во многом будет зависеть от способности Intel быстро наладить массовое производство изделий по самой современной версии 10-нм технологии. Недорогие процессоры с компактными кристаллами обычно встают на конвейер в последнюю очередь, поскольку производить их наименее выгодно.