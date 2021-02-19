На сайте Intel обнаружены упоминания о процессорах серии Alder Lake N
Представители Intel уже несколько месяцев подряд не устают повторять, что во втором полугодии на рынок выйдут 10-нм процессоры семейства Alder Lake, которые будут предложены как в настольном, так и в мобильном сегментах. Участникам обсуждения на страницах Reddit удалось обнаружить на сайте Intel раздел с документацией по процессорам серии Alder Lake-N.
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Судя по аннотации, они будут предлагаться в клиентском сегменте и в составе продуктов для образовательной сферы. По всей видимости, речь идёт о бюджетных представителях семейства Alder Lake, которые найдут применение внутри «хромбуков». В какие сроки такие процессоры появятся, во многом будет зависеть от способности Intel быстро наладить массовое производство изделий по самой современной версии 10-нм технологии. Недорогие процессоры с компактными кристаллами обычно встают на конвейер в последнюю очередь, поскольку производить их наименее выгодно.
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