Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На сайте Intel обнаружены упоминания о процессорах серии Alder Lake N

Самые дешёвые представители семейства.
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене

Представители Intel уже несколько месяцев подряд не устают повторять, что во втором полугодии на рынок выйдут 10-нм процессоры семейства Alder Lake, которые будут предложены как в настольном, так и в мобильном сегментах. Участникам обсуждения на страницах Reddit удалось обнаружить на сайте Intel раздел с документацией по процессорам серии Alder Lake-N.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

Судя по аннотации, они будут предлагаться в клиентском сегменте и в составе продуктов для образовательной сферы. По всей видимости, речь идёт о бюджетных представителях семейства Alder Lake, которые найдут применение внутри «хромбуков». В какие сроки такие процессоры появятся, во многом будет зависеть от способности Intel быстро наладить массовое производство изделий по самой современной версии 10-нм технологии. Недорогие процессоры с компактными кристаллами обычно встают на конвейер в последнюю очередь, поскольку производить их наименее выгодно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel alder lake хромбуки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

На сайте Intel обнаружены упоминания о процессорах серии Alder Lake N
+
В этом году Huawei сократит поставки смартфонов до 50 млн штук
+
Связке GeForce RTX 3090 и Xeon W-3175X удалось обновить рекорд 3DMark Time Spy Extreme
2
В текущем квартале продажи ноутбуков упадут лишь на 10-15%
3
TSMC может построить передовое предприятие в Европе
7
США намереваются активнее использовать дипломатические каналы для борьбы с дефицитом чипов
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 189
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
158
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
58
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
4
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6

Сейчас обсуждают

Renegade1979
06:31
Самая большая доходность на алго работы, 9 долларов в сутки (20 тыс. р)
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
4ikman
06:12
Windows 8 лучшая система, она быстрее 7ки и 10. Ее не любят изза сложного меню программ. Детишкам видите ли тяжело освоить.
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
Aleksandr
06:07
Люди занимаются какой-то хнёй.
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
Gringo
06:05
Наверное, до Хуанга дошло, что геймеры это стабильный и преданный источник дохода, в отличие от майнеров, которых бросает из крайности в крайность и которые сегодня есть, а завтра исчезнут до след. кр...
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
ego0550
06:01
Не у всех до нее хороший пинг, а хорошая связь важна для майнинга эфира, иначе будет много неоплаченных опоздавших шар. Я на ней копаю около месяца и никаких проблем не наблюдаю. Платят исправно и со...
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
Gringo
05:57
Всё равно это уже не то. Проще на работу устроиться, чем ковырять эти жалкие гроши. И потом, НВ ведь не кидает майнеров. Для вашего брата будет выпущена приблуда с высокой доходностью эфира. Именно дл...
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
Renegade1979
05:56
Нормальный, но с 10 ядер. А тут ненормальный, но с 28 ядер, где это видели зионы с разгоном )) это ж вообще красота! Ему надо двухконтурную СО на жидком литии. И покупателю губозакаточную машинку, 300...
Связке GeForce RTX 3090 и Xeon W-3175X удалось обновить рекорд 3DMark Time Spy Extreme
Lamerusha Lat
05:50
А ты тролль, просто очень жирный.
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
Lamerusha Lat
05:49
А в Китае мыслят, что Тайвань - это Китай, провинция с колхозниками.
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
Lamerusha Lat
05:47
Чтооооо? Какая дерзость со стороны Хуанга!
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем