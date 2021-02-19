Если в течение прошлого года у Huawei Technologies ещё оставались поводы для радости на фоне противодействия со стороны США, то начало этого особых иллюзий не оставило. Сперва на фоне патриотических настроений выросли объёмы продаж смартфонов в Китае, затем компании удалось на какое-то время стать крупнейшим производителем в мире, но к осени от торговой марки Honor пришлось избавиться ради её спасения, а смена руководства США не принесла радикальных перемен во внешнеполитической обстановке.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, поставщики компонентов уже уведомлены китайским гигантом о намерениях резко сократить объёмы закупок на направлении смартфонов. Если в прошлом году компания выпустила 189 млн смартфонов, то в текущем количество может сократиться до 70-80 млн изделий, а то и до 50 млн штук.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Санкции США не позволят Huawei выпускать достаточное количество смартфонов с поддержкой сетей 5G, а именно они сейчас востребованы рынком, особенно в родном для компании Китае. Компании придётся сосредоточиться на моделях с поддержкой 4G, а конкуренты тоже не дремлют, поэтому Huawei быстро уйдёт даже с того третьего места на рынке смартфонов, которое она занимает сейчас по версии IDC.