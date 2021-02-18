TSMC может построить передовое предприятие в Европе
Европейские власти уже не первый раз поднимают тему развития локального литографического производства, намереваясь субсидировать строительство новых предприятий. Как отмечает издание DigiTimes, отраслевые обозреватели указывают на вероятность появления передового предприятия TSMC в Европе.
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Как и американские власти, европейские озабочены необходимостью обеспечения своего рода «технологического суверенитета», которую особенно подчеркнула пандемия и ситуация с закрытием международных границ. Европейские власти были настроены на организацию производства на территории региона предприятий, способных выпускать 2-нм продукцию. TSMC уже располагает планами по строительству аналогичного предприятия на Тайване, поэтому организация подобного производства в Европе останется делом техники.
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