Европейские власти уже не первый раз поднимают тему развития локального литографического производства, намереваясь субсидировать строительство новых предприятий. Как отмечает издание DigiTimes, отраслевые обозреватели указывают на вероятность появления передового предприятия TSMC в Европе.

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Источник изображения: TSMC

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Как и американские власти, европейские озабочены необходимостью обеспечения своего рода «технологического суверенитета», которую особенно подчеркнула пандемия и ситуация с закрытием международных границ. Европейские власти были настроены на организацию производства на территории региона предприятий, способных выпускать 2-нм продукцию. TSMC уже располагает планами по строительству аналогичного предприятия на Тайване, поэтому организация подобного производства в Европе останется делом техники.