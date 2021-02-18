Европейские регуляторы, как поясняет ресурс Reuters, пытаются сделать правильные выводы из истории со спекуляциями акциями GameStop на американском фондовом рынке. Они выступили с призывом к розничным инвесторам не полагаться на непроверенную информацию из социальных сетей при принятии решений о вложении своих средств.

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Источник изображения: Reuters

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Несмотря на некоторые различия в правилах функционирования фондового рынка США и Европы, власти последней не исключают, что история подобного рода может произойти и по эту сторону океана. Инвесторам рекомендовано собирать информацию с использованием проверенных источников, опасаясь манипуляций рынком через социальные сети и прочие площадки. Распространять инвестиционные рекомендации с этой трибуны власти региона тоже призывают с осторожностью, потому что на европейском рынке появилось много новых розничных инвесторов, проявляющих интерес к волатильным активам.