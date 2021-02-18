Европейские регуляторы призвали розничных инвесторов не доверять социальным сетям
Европейские регуляторы, как поясняет ресурс Reuters, пытаются сделать правильные выводы из истории со спекуляциями акциями GameStop на американском фондовом рынке. Они выступили с призывом к розничным инвесторам не полагаться на непроверенную информацию из социальных сетей при принятии решений о вложении своих средств.
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Несмотря на некоторые различия в правилах функционирования фондового рынка США и Европы, власти последней не исключают, что история подобного рода может произойти и по эту сторону океана. Инвесторам рекомендовано собирать информацию с использованием проверенных источников, опасаясь манипуляций рынком через социальные сети и прочие площадки. Распространять инвестиционные рекомендации с этой трибуны власти региона тоже призывают с осторожностью, потому что на европейском рынке появилось много новых розничных инвесторов, проявляющих интерес к волатильным активам.
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